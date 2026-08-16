انهدام یک پهپاد در حریم هوایی رومانی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع رومانی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که یک پهپاد در آسمان این کشور رهگیری شده است.

وزارت دفاع رومانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک خلبان جت جنگنده اف-۱۸ اسپانیایی در یک ماموریت گشت هوایی ناتو، یک پهپاد را که به طور غیرقانونی حریم هوایی رومانی را نقض کرده بود، سرنگون کرد.

این چهارمین هواپیمای بدون سرنشینی است که این کشور در سال جاری سرنگون کرده است.

این وزارتخانه مبدا پهپاد را مشخص نکرد و گفت که رادارها آن ورود آن را از مولداوی شناسایی کرده‌اند.

این کشور عضو ناتو ۶۱۴ کیلومتر مرز زمینی با اوکراین دارد و در چهار سال گذشته بارها شاهد نقض حریم هوایی خ.د توسط پهپادهای روسی و همچنین مین‌های شناور در دریای سیاه در مسیرهای کلیدی تجارت و انرژی بوده است.

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