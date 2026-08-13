عون و نواف سلام دیدار کردند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون»، رئیس جمهور، و «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان در مورد تحولات جنوب این کشور منطقه‌ای که با وجود توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی، حملات رژیم به آن ادامه دارد، گفتگو کردند.

ریاست جمهوری لبنان در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که عون در جلسه‌ای که به حملات اسرائیل و تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها در شهرها و روستاهای منطقه می‌پرداخت، با نواف سلام دیدار کرد.

دو مقام لبنانی در این دیدار همچنین در مورد دستور کار جلسه آتی کابینه این کشور و همچنین مذاکرات انجام شده با «جوزف کلیرفیلد» ژنرال آمریکایی، رئیس گروه هماهنگی نظامی لبنان در روز چهارشنبه در بیروت گفت‌وگو کردند.

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