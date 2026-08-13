به گزارش ایلنا به نقل از داون، «اسپن بارت ایده»، وزیر خارجه نروژ، که هم اکنون به پاکستان سفر کرده، آمادگی اسلو را برای کمک به تلاش‌های صلح پاکستان در جنگ آمریکا علیه ایران ابراز کرد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، گفت: «اسلو در مذاکرات صلح تجربه دارد و گفت‌وگوهای آزاد با تهران و واشنگتن حفظ کرده است».

دیپلمات نروژی اظهار داشت: «هر جا که بتوانیم مفید باشم، خواهیم بود».

ایده همچنین با تاکید بر بر تجربه نروژ در امور دریایی بین‌المللی گفت که این کشور با وجود جمعیت نسبتا کم خود، جزو کشورهای بزرگ دریانوردی جهان است.

وی افزود: «بنابراین نروژ می‌تواند نقش سازنده‌ای در بحث‌های مربوط به قوانین بین‌المللی دریایی و تحولات پیرامون تنگه هرمز ایفا کند».

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