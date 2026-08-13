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ریابکوف:

مسکو از پیشنهادات زلنسکی برای پایان دادن به نزاع اوکراین بی‌اطلاع است

کد خبر : 1825455
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معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از پیشنهادات رئیس جمهور اوکراین برای پایان دادن به درگیری میان مسکو-کی‌یف بی اطلاع است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که مسکو از پیشنهادات «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، برای حل و فصل درگیری مسکو-کی‌یف بی‌اطلاع است.

دیپلمات ارشد روس در پاسخ به این سوالی در این باره گفت که ایالات متحده پیشنهادات زلنسکی را از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری در اوکراین به روسیه تحویل نداده است.

رسانه‌ها پیش از این گزارش داده بودند که کی‌یف پیشنهادات خود را برای پایان دادن به درگیری را به ایالات متحده ارسال کرده است.

 

 

 

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