به گزارش ایلنا به نق از النشره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، امروز- چهارشنبه- در جریان بازدید از مناطق مرزی لبنان مدعی شد: «ارتش اسرائیل در اینجا حضور دارد تا در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی بماند و از سراسر اسرائیل دفاع کند.»

وی با اشاره به حضور نیروهای صهیونیستی در این مناطق گفت: «ما اینجا در بالا هستیم و آنها در پایین قرار دارند. به ارتش اسرائیل دستور داده‌ام همه اقدامات لازم را برای حضور طولانی‌مدت در منطقه انجام دهد.»

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین با اشاره به منطقه قلعه شقیف (البوفور) در جنوب لبنان مدعی شد ارتش این رژیم پس از تخریب تونل‌ها، عملیاتی را در اطراف رودخانه لیتانی انجام داده و طی آن حزب‌الله را شکست داده و کنترل قلعه شقیف را به دست گرفته است.

کاتس افزود: «همان‌طور که نخست‌وزیر و من به‌صراحت اعلام کرده‌ایم، از این منطقه امنیتی که از ساحل در غرب آغاز می‌شود، از منطقه قلعه شقیف عبور می‌کند و در شرق به دامنه‌های جبل‌الشیخ می‌رسد، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

وی ادامه داد: «ارتش اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی و نیروهای خود در اینجا حضور دارد. ما این منطقه را پاکسازی خواهیم کرد و امنیت ساکنان شمال را تضمین می‌کنیم و به هیچ‌وجه از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه یا غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

کاتس با اشاره به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گفت: «درس هفتم اکتبر این است که با حضور ارتش اسرائیل در این مناطق از ساکنان محافظت می‌کنیم تا آنها را در برابر نفوذ، تیراندازی و دیگر تهدیدها حفظ کنیم. این سیاست و رویکرد ماست.»

وی در ادامه با اشاره به قلعه شقیف اظهار داشت: «این قلعه بیش از هر چیز دیگری معنای این سیاست را نشان می‌دهد؛ ما در بالا هستیم و آنها در پایین، ساکنان در امنیت هستند و ارتش اسرائیل در داخل حضور دارد.»

کاتس همچنین مدعی شد اسرائیل در حال نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی و دیگر زیرساخت‌هایی است که به گفته او گروه‌های مسلح با حمایت ایران برای نفوذ به الجلیل ایجاد کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: «این سیاست ماست و به آن ادامه خواهیم داد و به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد دشمنان جهادی از این نوع، ساکنان یا مرزهای ما را تهدید کنند. ساکنان بیرون هستند، سربازان داخل و خانه‌ها ویران شده‌اند.»

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