به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، یک منبع آگاه در دولت ترکیه‌ای گزارش‌ها در رابطه با محدودیت اعمال شده بر تردد کشتی‌های تجاری در دریایی سیاه را رد کرد.

این منبع در گفت‌وگو با ریانووستی گفت: «آنکارا هیچ محدودیتی برای تردد کشتی‌های تجاری در دریای سیاه اعمال نکرده و به هماهنگی با روسیه و اوکراین درباره مسائل مربوط به امنیت کشتیرانی ادامه می‌دهد».

پیشتر بلومبرگ به نقل از منابع گزارش داده بود که ترکیه در واکنش به افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه، محدودیت‌هایی را برای عبور برخی شناورها اعمال کرده است.

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