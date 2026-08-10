توافق مکه تنها جوهر روی کاغذ است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولفگانگ پوژتای»، تحلیلگر سیاست امنیتی و دفاعی، گفت که توافق دفاعی میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در حال حاضر تنها جوهر روی کاغذ است.

وی اظهار داشت: «ما به دلیل حملات اخیر حوثی‌ها، نیروهای پاکستانی یا ترکیه‌ای را در عربستان سعودی ندیده‌ایم».

این تحلیلگر همچنین گفت که ما واکنشی از ترکیه به حملات تلافی‌جویانه ایران علیه دارایی‌های آمریکا در کشورهای خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، شاهد نبودیم.

پوژتای تاکید کرد: «اگر هیچ نیروی زمینی در سه کشور مختلف وجود نداشته باشد، یا اگر سربازان پاکستانی و ترکیه‌ای تحت تاثیر حمله به عربستان سعودی قرار نگیرند، چنین توافق دفاعی متقابلی اثربخش نخواهد بود».

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