به گزارش ایلنا، عمیحای شیکلی، وزیر امور یهودیان دیاسپورای رژیم صهیونیستی، با اشاره به توافق دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان، نسبت به شکل‌گیری آرایش جدید منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد و آن را تهدیدی جدی برای منافع تل‌آویو دانست.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از شیکلی اعلام کرد: «ائتلاف مکه تحولی بسیار خطرناک و نگران‌کننده برای اسرائیل است.»

وی با اشاره به همکاری‌های دفاعی پیشین عربستان و پاکستان گفت ورود ترکیه به این معادله، اهمیت آن را دوچندان کرده است؛ به‌ویژه آنکه آنکارا در تقابل مستقیم با تل‌آویو قرار دارد و این رویارویی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای اسرائیل داشته باشد.

شیکلی هشدار داد دامنه پیامدهای این تحول می‌تواند حتی به دریای مدیترانه و جبهه سوریه کشیده شود و تأکید کرد اسرائیل باید برای مقابله با این وضعیت، همکاری‌های منطقه‌ای خود را گسترش دهد.

وی در همین راستا خواستار تقویت ائتلاف‌های تل‌آویو با یونان، قبرس، امارات متحده عربی و سومالی شد.

اظهارات این وزیر صهیونیست در حالی مطرح می‌شود که توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان نگرانی‌هایی را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل درباره شکل‌گیری موازنه جدید قدرت در منطقه ایجاد کرده است.

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