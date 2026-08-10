حمد بن جاسم: چرا اظهارات ایران درباره توافق با آمریکا متناقض است؟
وزیر خارجه پیشین قطر با اشاره به مواضع متفاوت مقامهای ایرانی درباره مذاکرات با واشنگتن، مدعی شد این اختلاف اظهارات ممکن است بخشی از تاکتیک تهران برای ایجاد ابهام و طولانیتر کردن روند مذاکرات باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، حمد بن جاسم آلثانی» وزیر خارجه پیشین قطر، در اظهاراتی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا، به تفاوت مواضع مقامهای ایرانی درباره ماهیت توافق احتمالی، از جمله دائمی یا موقت بودن آن، اشاره کرد.
وی در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت این مواضع متفاوت ممکن است ناشی از اختلاف دیدگاه میان مسئولان ایرانی باشد، اما بعید است این اختلافات جدی یا اساسی باشد.
بن جاسم در عین حال مدعی شد هدف از طرح مواضع متفاوت درباره توافق احتمالی با آمریکا میتواند «ایجاد ابهام و طولانی کردن روند مذاکرات» باشد؛ اقدامی که به گفته وی ممکن است به سود طرف ایرانی تمام شود.
وزیر خارجه پیشین قطر همچنین درباره ادامه این روند هشدار داد و گفت طولانی شدن مذاکرات ممکن است به بروز «غافلگیریهایی» منجر شود که لزوما به نفع ایران یا منطقه نخواهد بود.
وی تأکید کرد مسئله مهم، نحوه مدیریت مذاکرات به شکلی است که شرایط منطقه به نقطه بحرانی و غیرقابل کنترل نرسد.
بن جاسم همچنین از ایران خواست در رویکرد خود بازنگری کرده و برای حل مسائل باقیمانده و دستیابی به تفاهم تلاش کند. او مدعی شد دستیابی به چنین تفاهمی میتواند زمینهساز شکلگیری روابط اقتصادی جدید و بهبود وضعیت اقتصادی ایران شود.
وی در ادامه با اشاره به تجربه خود از شیوه مذاکره مقامهای ایرانی گفت تهران معمولا بر صبر و طولانی کردن مذاکرات تکیه دارد، اما در نهایت باید تصمیمی نهایی و قاطع اتخاذ شود.
وزیر خارجه پیشین قطر در پایان تأکید کرد یک مذاکرهکننده موفق باید بداند چه زمانی به گفتوگو ادامه دهد و چه زمانی مذاکرات را با پذیرش یا رد پیشنهادها به پایان برساند.