به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه در گفت‌وگویی با وبگاه «آکسیوس» گفت دولت آمریکا در حال رصد آثار فشارهای اقتصادی بر ایران است و فعلاً قصد ندارد تهدیدهای نظامی جدیدی علیه تهران مطرح کند.

ترامپ با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران مدعی شد واشنگتن «با آرامش» با تهران برخورد می‌کند و گفت آمریکا در حال حاضر تنها مذاکرات محدودی با ایران دارد و تحولات این کشور را در شرایط تورم بالا و فشارهای اقتصادی زیر نظر گرفته است.

این موضع ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تنها یک هفته پیش، او تا آستانه صدور دستور برای ازسرگیری عملیات نظامی و حمله گسترده به اهدافی در ایران پیش رفته بود. با این حال، در اظهارات اخیر او خبری از تهدید نظامی جدید علیه تهران نبود.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران نیز گفت این روند موفق خواهد شد و آن را به «بازی شطرنج» تشبیه کرد.

ترامپ همچنین در گفت‌وگویی با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد واشنگتن فعلا هرگونه اقدام نظامی گسترده را به تعویق انداخته و در عوض، تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کند.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز روز شنبه گفته بود واشنگتن در حال استفاده همزمان از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای رسیدن به اهداف خود است.

در همین حال، آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی افزایش اختلافات داخلی در ایران شده و ادعا کرده است که بخشی از جریان سیاسی ایران خواهان توافق با آمریکا برای مهار مشکلات اقتصادی است، در حالی که جریان دیگری با هرگونه امتیازدهی مخالفت می‌کند.

این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که واشنگتن همچنان به دنبال استفاده از فشار اقتصادی برای افزایش هزینه‌های تقابل با ایران و وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های خود در مذاکرات است.

در موضوع تنگه هرمز نیز ترامپ واکنش تندی به اعلام ایران درباره نزدیک شدن مذاکرات با عمان برای دستیابی به توافق درباره مسیرهای کشتیرانی نشان نداد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته است حدود ۸ میلیون بشکه نفت در هر شب از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج‌فارس خارج می‌شود.

ترامپ همچنین با اشاره به کاهش قیمت نفت به کمی بیش از ۷۵ دلار در هر بشکه گفت کاهش فشار ناشی از قیمت انرژی می‌تواند از نارضایتی داخلی در آمریکا نسبت به سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران بکاهد.

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد دولت ترامپ در مقطع کنونی، دست‌کم در سطح علنی، از تشدید فوری گزینه نظامی فاصله گرفته و تلاش دارد با تکیه بر تحریم‌ها، فشار اقتصادی و محاصره دریایی، تهران را تحت فشار قرار دهد و از این اهرم‌ها در مسیر مذاکرات استفاده کند.