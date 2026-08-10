به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از چند منبع گزارش داد اختلافات میان دولت دونالد ترامپ و کابینه بنیامین نتانیاهو درباره ادامه عملیات نظامی در منطقه تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن پیام روشنی به تل‌آویو منتقل کرده که زمان آن رسیده است روند «بستن سه جبهه» فعال، یعنی ایران، لبنان و غزه، آغاز شود. این پیام در جریان سفر دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده است.

با این حال، رژیم صهیونیستی همچنان خواهان حفظ گزینه نظامی در برابر ایران است و اعلام کرده در صورت مشاهده تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یا بازسازی توان موشکی خود، باید آزادی عمل برای حمله مجدد به ایران را حفظ کند. نتانیاهو نیز تأکید کرده است که حتی در صورت دستیابی به توافق با تهران، اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

در جبهه لبنان، آمریکا خواستار عقب‌نشینی بیشتر ارتش اسرائیل از مواضع خود در جنوب لبنان و حرکت به سمت تثبیت آرامش است؛ اما تل‌آویو همچنان بر ادامه عملیات نظامی و حفظ امکان انجام حملات و ترورها در خاک لبنان تأکید دارد.

در غزه نیز واشنگتن خواستار پیشرفت در اجرای ترتیبات جدید و ورود نیروی چندملیتی به این منطقه است. با این حال، نتانیاهو اعلام کرده ارتش رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد و بر «خلع سلاح واقعی» این جنبش تأکید کرده است.

در همین حال، درخواست آمریکا برای توقف ترورهای هدفمند و تغییر نحوه عملیات ارتش اسرائیل در غزه نیز با مخالفت‌هایی در ساختار امنیتی این رژیم روبه‌رو شده است؛ چراکه برخی مقام‌های امنیتی خواهان حفظ آزادی عمل برای هدف قرار دادن افرادی هستند که تل‌آویو آنها را تهدید می‌داند.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد اختلاف واشنگتن و تل‌آویو دیگر صرفا بر سر نحوه مدیریت یک جبهه نیست، بلکه به آینده جنگ و ترتیبات منطقه پس از آن کشیده شده است. آمریکا خواهان حرکت به سمت پایان درگیری‌ها در ایران، لبنان و غزه است، در حالی که تل‌آویو نگران است چنین روندی آزادی عمل نظامی این رژیم را برای حملات و عملیات آینده محدود کند.

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