آکسیوس: نتانیاهو به واشنگتن تعهد داد حملات به غزه را متوقف کند
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد نخستوزیر اسرائیل پذیرفته است حملات به غزه را متوقف کند و نیروهای این رژیم نیز بهتدریج به «خط زرد» عقبنشینی کنند؛ در همین حال، آمریکا و میانجیها خلع سلاح حماس را بهعنوان گام بعدی دنبال میکنند.
به گزارش ایلنا، وبگاه آکسیوس گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هفته گذشته در تماس تلفنی با جرد کوشنر، فرستاده دونالد ترامپ، با وجود تردید درباره طرح ۱۵بندی غزه، پذیرفته است به این طرح فرصت دهد و حملات به نوار غزه را مهار کند.
بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است اسرائیل از زمان این تماس تاکنون حملهای به غزه انجام نداده و ارتش این رژیم نیز بهتدریج در حال عقبنشینی به سمت «خط زرد» است.
این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد کاخ سفید از مواضع نتانیاهو درباره طرح غزه نگران نیست و اظهارات او را بیشتر ناشی از فضای انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی میداند.
وی گفت واشنگتن ملاحظات سیاسی نتانیاهو را درک میکند، اما تا زمانی که او به خواستههای آمریکا، بهویژه در زمینه مهار حملات در غزه، پایبند باشد، با این مواضع مشکلی ندارد.
همزمان، آمریکا و میانجیها نیز به فشارهای خود بر حماس برای آغاز روند خلع سلاح ادامه میدهند.