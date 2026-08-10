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ووچیچ: اروپا در آستانه جنگی بزرگ‌تر قرار دارد؛ «روسیه را نمی‌توان به‌آسانی شکست داد»

ووچیچ: اروپا در آستانه جنگی بزرگ‌تر قرار دارد؛ «روسیه را نمی‌توان به‌آسانی شکست داد»
کد خبر : 1824267
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رئیس‌جمهور صربستان با هشدار درباره نزدیک شدن اروپا به یک جنگ بزرگ‌تر، خواستار کنار گذاشتن تلاش‌ها برای شکست راهبردی روسیه و حرکت به سمت یک راه‌حل سیاسی برای بحران اوکراین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، هشدار داد که اروپا در آستانه ورود به یک جنگ بزرگ‌تر قرار گرفته و بحران اوکراین نیز در آینده نزدیک به پایان نخواهد رسید.

ووچیچ در گفت‌وگویی با ماتیاس دوپفنر، رئیس هیئت‌مدیره گروه رسانه‌ای آلمانی «آکسل اشپرینگر»، بر ضرورت دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای بحران اوکراین تأکید کرد و گفت کشورهای غربی باید از تلاش برای وارد کردن شکست راهبردی به روسیه دست بکشند.

وی با اشاره به خطر گسترش درگیری‌ها گفت: «به‌نظر من، ما در آستانه جنگی بزرگ‌تر قرار داریم و امیدوار بودم تا این زمان، اقدامی برای برقراری صلح انجام شده باشد.»

رئیس‌جمهور صربستان همچنین دستیابی به یک پیروزی آسان بر روسیه را غیرممکن دانست و گفت: «نمی‌دانم چگونه می‌توان روسیه را شکست داد، زیرا باور ندارم این کار آسان باشد. روسیه یک قدرت هسته‌ای است و نمی‌توان به این سادگی به آن حمله کرد.»

این اظهارات چند روز پس از سفر رسمی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به بلگراد مطرح شد. زلنسکی و ووچیچ در این دیدار درباره مسائل اقتصادی، روابط اوکراین با اتحادیه اروپا، امنیت و انرژی گفت‌وگو کردند.

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