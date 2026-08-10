آمریکا حلقه محاصره ایران را تنگتر کرد؛ استقرار بیش از ۲۰ ناو جنگی در منطقه
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از استقرار بیش از ۲۰ ناو جنگی این کشور در منطقه و مشارکت آنها در مأموریتهایی با هدف تشدید محاصره ایران خبر داد؛ اقدامی که همزمان با افزایش فشارهای واشنگتن بر مسیرهای کشتیرانی مرتبط با ایران انجام میشود.
به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، امرو- دوشنبه- اعلام کرد بیش از ۲۰ فروند ناو جنگی این کشور در حال حاضر در منطقه غرب آسیا مستقر هستند و در مأموریتهای نظامی، از جمله اجرای آنچه واشنگتن «محاصره ایران» عنوان کرده، مشارکت دارند.
سنتکام با انتشار تصویری از ملوانان آمریکایی روی عرشه ناوشکن «یواساس راس» (DDG-71) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ناوشکن نیز در عملیات نظارت و اجرای محاصره دریایی مشارکت دارد.
بر اساس اعلام سنتکام، نیروهای آمریکایی تا ۹ اوت مسیر حرکت ۵۵ فروند کشتی تجاری را تغییر داده، از حرکت ۲ کشتی جلوگیری کرده و ۲ کشتی دیگر را نیز برای بررسی میزان پایبندی آنها به مقررات محاصره بازرسی کردهاند.
افزایش حضور ناوهای جنگی آمریکا در منطقه و تشدید اقدامات علیه کشتیهای تجاری، بخشی از تلاش واشنگتن برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و محدود کردن مسیرهای دریایی مرتبط با این کشور ارزیابی میشود.