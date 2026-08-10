به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، امرو- دوشنبه- اعلام کرد بیش از ۲۰ فروند ناو جنگی این کشور در حال حاضر در منطقه غرب آسیا مستقر هستند و در مأموریت‌های نظامی، از جمله اجرای آنچه واشنگتن «محاصره ایران» عنوان کرده، مشارکت دارند.

سنتکام با انتشار تصویری از ملوانان آمریکایی روی عرشه ناوشکن «یو‌اس‌اس راس» (DDG-71) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ناوشکن نیز در عملیات نظارت و اجرای محاصره دریایی مشارکت دارد.

بر اساس اعلام سنتکام، نیروهای آمریکایی تا ۹ اوت مسیر حرکت ۵۵ فروند کشتی تجاری را تغییر داده، از حرکت ۲ کشتی جلوگیری کرده و ۲ کشتی دیگر را نیز برای بررسی میزان پایبندی آنها به مقررات محاصره بازرسی کرده‌اند.

افزایش حضور ناوهای جنگی آمریکا در منطقه و تشدید اقدامات علیه کشتی‌های تجاری، بخشی از تلاش واشنگتن برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و محدود کردن مسیرهای دریایی مرتبط با این کشور ارزیابی می‌شود.

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