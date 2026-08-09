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ترامپ: با ایران بدون تشدید تنش و با آرامش برخورد می‌کنیم!

ترامپ: با ایران بدون تشدید تنش و با آرامش برخورد می‌کنیم!
کد خبر : 1824215
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رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن فعلاً به دنبال تشدید تنش نظامی با ایران نیست، از آمادگی خود برای افزایش فشارهای اقتصادی علیه تهران به جای صدور دستور حمله نظامی جدید خبر داد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ به پایگاه خبری «آکسیوس» گفت: «ما با ایران با آرامش و بدون تشدید تنش برخورد می‌کنیم. تنها به‌طور محدود با آنها مذاکره داریم و از نزدیک ایران را زیر نظر گرفته‌ایم.»

وی با اشاره به تورم بالا و مشکلات اقتصادی در ایران، مدعی شد: «ایران در شرایط اقتصادی بسیار بدی قرار دارد» و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود را ندارد.

ترامپ همچنین مدعی شد محاصره دریایی آمریکا، فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره وضعیت بازار نفت نیز گفت کاهش قیمت نفت به کمی بیش از ۷۵ دلار در هر بشکه، فشار ناشی از جنگ بر مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش داده است.

ترامپ در پایان درباره تنش‌های جاری با ایران گفت: «مسائل حل خواهد شد؛ همیشه حل می‌شوند. این وضعیت شبیه یک بازی شطرنج است.»

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