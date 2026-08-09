به گزارش ایلنا، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار نقشه‌ای درباره سوءتغذیه کودکان در خاورمیانه، بخش‌هایی از جنوب لبنان را در محدوده ترسیم‌شده برای اسرائیل قرار داد؛ اقدامی جنجالی که با توجه به تداوم حضور نظامی تل‌آویو در جنوب لبنان، بار دیگر درباره اهداف صهیونیست‌ها در این منطقه نگرانی ایجاد کرده است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این نقشه را در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است. نقشه که برای مقایسه وضعیت سوءتغذیه شدید کودکان در کشورهای منطقه طراحی شده، در ترسیم مرزها بخش‌هایی از جنوب لبنان را داخل محدوده فلسطین اشغالی نشان می‌دهد؛ موضوعی که با مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده مطابقت ندارد.

انتشار این نقشه با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد، زیرا در شرایطی انجام شده که گزارش‌هایی درباره گسترش حضور نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در عمق خاک لبنان منتشر می‌شود.

روزنامه عبری «هاآرتص» نیز اخیرا با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های میدانی اعلام کرد ارتش اسرائیل حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع از خاک لبنان را در کنترل خود دارد و در این مناطق در حال توسعه زیرساخت‌های نظامی است.

بر اساس این گزارش، یک پایگاه نظامی در فاصله‌ای قابل توجه از مرز ایجاد شده و ده‌ها کیلومتر جاده نیز در این مناطق احداث شده است. هاآرتص همچنین از تخریب کامل برخی روستاهای جنوب لبنان خبر داده است.

انتشار نقشه جدید وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در کنار این تحولات میدانی، نگرانی‌ها درباره تلاش تل‌آویو برای تثبیت حضور نظامی و ایجاد واقعیتی جدید در جنوب لبنان را افزایش داده است.