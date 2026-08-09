ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ در پی خاتمه جنگ با ایران است

وال استریت ژورنال مدعی شد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در پی خاتمه جنگ با ایران است.

وال استریت ژورنال مدعی شد: «دونالد ترامپ به مشاوران ارشد خود گفته است که ممکن است تمایل داشته باشد بدون آنکه توافق هسته‌ای حاصل شود، به جنگ با ایران پایان دهد.»

بنا به این گزارش، این تصمیم مشروط بر این است که تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود.

طبق ادعای این رسانه آمریکایی، ترامپ معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران به قدری آسیب دیده که نمی‌تواند به شکل قابل‌توجهی بازیابی شود.

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: »ترامپ صبر دارد و انتظار می‌رود که از بحران دیپلماتیک کنونی عبور کند.»

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