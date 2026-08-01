به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مرکز هماهنگی عملیات انسانی وابسته به جنبش انصارالله یمن، در بیانیه‌ای تأکید کرد خدمات موسوم به «عبور امن» که برای کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی ارائه می‌شود، کاملاً اختیاری و بدون دریافت هرگونه هزینه است و درخواست‌های مربوط به تأیید عبور نیز از طریق کانال‌های رسمی و به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

این مرکز همچنین از شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی خواست به افراد یا طرف‌هایی که در ازای تسهیل عبور کشتی‌ها یا ارائه مجوز، درخواست دریافت وجه یا اطلاعات می‌کنند، اعتماد نکنند و هرگونه تلاش برای سوءاستفاده را گزارش دهند.

این واکنش پس از آن مطرح شد که خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع منطقه‌ای مدعی شده بود انصارالله در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از جنوب دریای سرخ و تنگه باب‌المندب است.

بر اساس این گزارش، منابع مورد استناد رویترز مدعی شده بودند این طرح ممکن است شامل بخش عمده‌ای از کشتی‌هایی شود که از این مسیر مهم دریایی عبور می‌کنند؛ مسیری که یکی از گذرگاه‌های حیاتی تجارت جهانی و انتقال انرژی به شمار می‌رود.

همچنین رویترز مدعی شده بود چین برای دریافت تضمین درباره عبور امن کشتی‌های خود از باب‌المندب، تماس‌هایی مستقیم با انصارالله برقرار کرده است.

تحولات دریای سرخ و تنش‌های منطقه‌ای

انصارالله یمن پیش‌تر اعلام کرده بود در واکنش به تحولات منطقه، محدودیت‌هایی را علیه حرکت کشتی‌های مرتبط با بنادر عربستان اعمال کرده است؛ اقدامی که به افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن منجر شده است.

عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، نیز اخیراً مدعی شد نیروهای این جنبش از زمان اعلام آنچه «محاصره دریایی عربستان» خوانده، چندین کشتی را مجبور به توقف یا تغییر مسیر کرده‌اند.

وی جزئیات بیشتری درباره این کشتی‌ها ارائه نکرد و ادعاهای مطرح‌شده درباره این عملیات نیز به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

تلاش عربستان برای ایجاد ائتلاف دریایی

در مقابل، عربستان سعودی از موافقت ۱۴ کشور برای تشکیل یک ائتلاف دریایی چندملیتی با هدف آنچه «حفاظت از آزادی کشتیرانی» عنوان شده، خبر داده است.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرده این ائتلاف قرار است بر امنیت سه گذرگاه مهم دریایی شامل تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تمرکز کند.

تحولات اخیر در حالی رخ می‌دهد که باب‌المندب همچنان یکی از کانون‌های اصلی رقابت و تنش میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود و هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی این گذرگاه می‌تواند بر تجارت جهانی و انتقال انرژی تأثیر بگذارد.

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