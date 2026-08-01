متحد سابق مادورو زیر چتر ترامپ؛ آیا پایان عصر چاویسم در ونزوئلا آغاز شده است؟

به گزارش ایلنا، نشریه تایم نوشت: دلسی رودریگز پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا و انتقال او به آمریکا، قدرت را به‌صورت موقت در دست گرفت و از آن زمان مسیر روابط کاراکاس و واشنگتن پس از سال‌ها تنش، وارد مرحله‌ای تازه شده است.

رودریگز که پیش از این معاون مادورو بود و از حامیان اصلی هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا به شمار می‌رفت، اکنون در حال هدایت دوره‌ای است که طی آن دولت ونزوئلا همکاری گسترده‌تری با دولت «دونالد ترامپ» برقرار کرده است.

بر اساس این گزارش، توافق میان دو طرف به آمریکا نقش بیشتری در مدیریت برخی حوزه‌های اقتصادی ونزوئلا داده است. واشنگتن از طریق یک سازوکار مشترک، بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و منابع مالی نظارت بیشتری پیدا کرده و زمینه برای بازگشت شرکت‌های آمریکایی به بخش انرژی ونزوئلا فراهم شده است.

رودریگز همچنین ارتباط نزدیکی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دارد و گزارش‌ها حاکی است که در برخی تصمیم‌های مهم دولت، از جمله انتخاب وزیر دفاع، با مقام‌های آمریکایی رایزنی کرده است.

همزمان با تغییر مناسبات سیاسی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی ونزوئلا نیز گزارش شده است؛ از افزایش فعالیت‌های عمرانی و بهبود عرضه کالا در بازارها گرفته تا فعال شدن دوباره برخی میادین نفتی و بازگشت شرکت‌های آمریکایی مانند اکسون‌موبیل، کونوکو فیلیپس، هالیبرتون و جی‌ای ورنووا به این کشور.

همچنین پروازهای مستقیم میان ونزوئلا و آمریکا که از سال ۲۰۱۹ متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شده است.

همکاری‌های دو کشور تنها به حوزه اقتصادی محدود نمانده و در زمینه‌های اطلاعاتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز گسترش یافته است. رودریگز مدعی شده ونزوئلا در عملیاتی که به کشته شدن «نینو گررو» رهبر گروه تبهکار «ترن د آراگوآ» منجر شد، اطلاعات اطلاعاتی و نیروهای زمینی در اختیار گذاشته و آمریکا عملیات هوایی را انجام داده است.

دولت ترامپ پس از اعمال فشارهای گسترده سیاسی و نظامی علیه کاراکاس، اکنون رودریگز را شریکی می‌داند که می‌تواند ضمن حفظ ثبات داخلی، برخی اهداف واشنگتن را نیز پیش ببرد.

با این حال، این تغییر مسیر با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است. «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا، رودریگز را متهم کرده که برای حفظ قدرت، امتیازات گسترده‌ای به آمریکا داده است. رودریگز این اتهام را رد کرده و گفته است ونزوئلا نمی‌خواهد به ابزار سیاست‌های هیچ کشوری تبدیل شود.

رودریگز تاکنون وعده مشخصی برای برگزاری انتخابات آزاد در آینده نزدیک نداده و اعلام کرده انتخابات زمانی برگزار خواهد شد که جریان‌های سیاسی به توافق برسند. او همچنین از حضور ناظران بین‌المللی استقبال کرده، مشروط بر اینکه حاکمیت ونزوئلا مورد احترام قرار گیرد.

تحولات اخیر این پرسش را مطرح کرده است که آیا ونزوئلا در حال عبور از دوره طولانی حاکمیت جریان چاویسم است یا این تغییرات تنها بازتعریف روابط کاراکاس با واشنگتن خواهد بود.

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