تلاش ریاض برای تشکیل ائتلاف دریایی؛ انصارالله: بابالمندب به روی همه باز است، جز کشتیهای عربستان
جنبش انصارالله یمن اعلام کرد تنگه بابالمندب همچنان برای کشتیرانی بینالمللی امن و باز است، اما کشتیهای وابسته به عربستان تا زمان پایان محاصره یمن اجازه عبور نخواهند داشت؛ موضعی که همزمان با تلاش ریاض برای تشکیل ائتلافی بینالمللی با هدف تأمین امنیت دریانوردی در دریای سرخ مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، چهارشنبه شب در بیانیهای گزارشهای منتشرشده درباره احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از بابالمندب را رد کرد و گفت این گذرگاه راهبردی برای کشتیرانی بینالمللی امن و باز است.
وی در عین حال تأکید کرد ممنوعیت تردد کشتیهای وابسته به عربستان همچنان پابرجاست و تا زمانی که ریاض محاصره یمن را پایان ندهد، حقوق مشروع مردم این کشور را به رسمیت نشناسد، به حاکمیت یمن احترام نگذارد و از مداخله در امور داخلی آن دست نکشد، این محدودیت ادامه خواهد داشت.
همزمان، خبرگزاری رویترز گزارش داد عربستان در حال رایزنی با دهها کشور برای تشکیل ائتلافی بینالمللی با هدف حفاظت از خطوط کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات نیروهای انصارالله است.
بر اساس این گزارش، ترکیب نهایی این ائتلاف هنوز مشخص نشده و گفتوگوها درباره نحوه مشارکت کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد.