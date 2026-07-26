به گزارش ایلنا، نشریه آمریکایی «آتلانتیک» در تحلیلی نوشت دولت دونالد ترامپ در تنگه هرمز با یک بن‌بست راهبردی روبه‌رو شده است؛ بن‌بستی که نه با تشدید حملات نظامی برطرف شده و نه نگرانی‌ها درباره آینده بازار جهانی نفت را کاهش داده است.

این نشریه می‌نویسد، با وجود گسترش عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی بازنگشته و همین مسئله نشان می‌دهد گزینه نظامی نتوانسته هدف اصلی واشنگتن، یعنی تضمین امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی را محقق کند.

اختلاف بر سر هرمز؛ آغاز دوباره درگیری‌ها

به نوشته آتلانتیک، دور تازه درگیری‌ها پس از فروپاشی یک تفاهم موقت میان تهران و واشنگتن درباره نحوه مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز آغاز شد.

این نشریه مدعی است دو طرف برداشت متفاوتی از مفاد این تفاهم داشتند؛ به‌گونه‌ای که دولت ترامپ آن را به معنای باز ماندن کامل تنگه برای کشتی‌های تجاری تفسیر می‌کرد، اما ایران معتقد بود این توافق، حق مدیریت و سامان‌دهی مسیرهای کشتیرانی را برای تهران محفوظ می‌داند.

به ادعای آتلانتیک، همین اختلاف در تفسیر، زمینه ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا را فراهم کرد.

حملات گسترده؛ اما هدف محقق نشد

این نشریه آمریکایی می‌گوید واشنگتن در هفته‌های اخیر دامنه حملات خود را از مراکز نظامی فراتر برده و زیرساخت‌هایی از جمله تأسیسات ساحلی، شبکه حمل‌ونقل، خطوط ریلی و مراکز تولید برق را نیز هدف قرار داده است.

در مقابل، ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و ادامه فشار بر مسیرهای کشتیرانی به این حملات پاسخ داده است.

با این حال، آتلانتیک تأکید می‌کند که با وجود گسترش دامنه درگیری‌ها، امنیت کامل به مسیرهای تجاری بازنگشته و این مسئله نشان می‌دهد راهبرد نظامی آمریکا تاکنون نتوانسته نتیجه مورد انتظار واشنگتن را به همراه داشته باشد.

گزینه‌های پرهزینه پیش روی ترامپ

به نوشته آتلانتیک، دولت ترامپ اکنون در حال بررسی گزینه‌های جدیدی برای افزایش فشار بر ایران است؛ از جمله گسترش حملات یا هدف قرار دادن برخی زیرساخت‌های مرتبط با صادرات نفت ایران.

با این حال، این نشریه به نقل از شماری از تحلیلگران آمریکایی می‌نویسد چنین اقداماتی تضمینی برای بازگشایی تنگه هرمز ایجاد نمی‌کند و حتی ممکن است هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بیشتری را به آمریکا تحمیل کند.

نگرانی از شوک تازه در بازار انرژی

بخش دیگری از گزارش به پیامدهای اقتصادی ادامه بحران اختصاص دارد.

عاموس هوکشتاین، مشاور پیشین کاخ سفید در امور انرژی، معتقد است بازار جهانی نفت اکنون نسبت به گذشته آسیب‌پذیرتر شده است. به گفته او، کاهش ذخایر راهبردی آمریکا، افت صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه و محدود شدن ظرفیت بازار برای جذب شوک‌های جدید باعث شده هرگونه اختلال در تنگه هرمز، آثار گسترده‌تری بر قیمت انرژی بر جای بگذارد.

آتلانتیک هشدار می‌دهد ادامه این وضعیت می‌تواند طی هفته‌های آینده به افزایش قیمت سوخت، رشد فشارهای تورمی و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای جهانی منجر شود.

ادعای آتلانتیک درباره راهبرد ایران

این نشریه در ادامه مدعی است تهران تلاش می‌کند سطح درگیری‌ها را کنترل‌شده نگه دارد و از کشیده شدن مستقیم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یا رژیم صهیونیستی به جنگ جلوگیری کند.

آتلانتیک همچنین با استناد به برخی گزارش‌ها مدعی شد ایران پیش‌تر از نیروهای انصارالله یمن خواسته بود در صورت هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی ایران، برای افزایش فشار بر مسیر دریای سرخ آمادگی داشته باشند.

واشنگتن در برابر یک معمای راهبردی

آتلانتیک در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد دولت آمریکا اکنون هم‌زمان با چند هدف دشوار روبه‌رو است؛ جلوگیری از توسعه توانمندی‌های نظامی ایران، تأمین امنیت تنگه هرمز و دریای سرخ، حفظ ثبات بازار جهانی انرژی و ادامه فشار نظامی بر تهران.

به باور این نشریه، واشنگتن در موقعیتی قرار گرفته که نه ادامه جنگ تضمینی برای بازگشایی تنگه هرمز است و نه عقب‌نشینی، بدون هزینه سیاسی خواهد بود؛ معادله‌ای که تنگه هرمز را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های راهبردی دولت ترامپ تبدیل کرده است.

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