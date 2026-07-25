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وال استریت ژورنال گزارش داد:

هشدار آمریکا به اوکراین درباره حمله به کشتی‌ها و زیرساخت‌های نفتی در دریای سیاه

هشدار آمریکا به اوکراین درباره حمله به کشتی‌ها و زیرساخت‌های نفتی در دریای سیاه
کد خبر : 1818165
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وال استریت ژورنال گزارش داد که ایالات متحده به اوکراین در مورد حمله به کشتی‌ها و زیرساخت‌های نفتی در دریای سیاه هشدار داده است.

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال گزارش داد که ایالات متحده به اوکراین در مورد حمله به کشتی‌ها و زیرساخت‌های نفتی در دریای سیاه هشدار داده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که شرکت نفت و گاز شورون از کاخ سفید درخواست مداخله و توقف حملات مداوم نیروهای اوکراینی در این آبراه را کرده است. پس از این، مقامات آمریکایی از کی‌یف خواستند که حملات خود را کاهش دهد.

این گزارش ‌افزود: «پس از گفت‌وگو با نمایندگان صنعت، دولت ترامپ به اوکراین در مورد حمله به کشتی‌های غیر روسی در دریای سیاه هشدار داد.»

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد که ایالات متحده، اتحادیه خط لوله خزر را که بارها هدف حملات اوکراین قرار گرفته است، به عنوان یک کانال حیاتی برای انتقال منابع انرژی قزاقستان به بازارهای اروپا و جایگزینی برای بازارهای روسیه می‌داند.

 

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