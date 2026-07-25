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رومانی از انهدام یک پهپاد در حریم هوایی خود خبر داد

رومانی از انهدام یک پهپاد در حریم هوایی خود خبر داد
کد خبر : 1818159
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رومانی از رهگیری و انهدام یک پهپاد که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  رومانی امروز -شنبه- اعلام کرد که دومین پهپادی را که در چند روز گذشته حریم هوایی این کشور را بر فراز منطقه‌ای کم جمعیت در نزدیکی مرز با اوکراین نقض کرده بود، سرنگون کرده است.

نیکوسور دن، رئیس جمهور رومانی، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دومین پهپاد ساعت ۸:۳۰ صبح، در ۱۰ کیلومتری  غرب اسفانتو گئورگه در دلتای دانوب سرنگون شده است.

وزارت دفاع رومانی اعلام کرد که نقض حریم هوایی ساعت ۸:۲۲ صبح توسط رادار شناسایی شده و دو جت جنگنده اف-۱۶ برای رهگیری به پرواز درآمده‌اند.

این وزارتخانه منشا پهپاد روز شنبه را مشخص نکرد.

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