به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرنگار تاس از قطعی گسترده برق در گرجستان برای دومین روز متوالی خبر داد.

قطعی برق تفلیس را تحت تأثیر قرار داد و سازمان‌های محلی نیز از قطعی برق در شهرهای اوزورگیتی، پوتی و روستاوی خبر دادند.

در نتیجه این قطعی، پمپ‌های آب از کار افتادند و منجر به اختلال در آبرسانی در برخی مناطق تفلیس شد.

خبرنگار تاس خاطرنشان کرد که چراغ‌های راهنمایی در خیابان‌ها نیز از کار افتاده‌اند.

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