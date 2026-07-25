قطعی گسترده برق در گرجستان
خبرنگار تاس از قطعی گسترده برق در گرجستان برای دومین روز متوالی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرنگار تاس از قطعی گسترده برق در گرجستان برای دومین روز متوالی خبر داد.
قطعی برق تفلیس را تحت تأثیر قرار داد و سازمانهای محلی نیز از قطعی برق در شهرهای اوزورگیتی، پوتی و روستاوی خبر دادند.
در نتیجه این قطعی، پمپهای آب از کار افتادند و منجر به اختلال در آبرسانی در برخی مناطق تفلیس شد.
خبرنگار تاس خاطرنشان کرد که چراغهای راهنمایی در خیابانها نیز از کار افتادهاند.