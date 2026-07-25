۵ کشته در اثر ریزش خاک در چین
ریزش خاک در چین ۵ کشته و ۳ مجروح به همراه داشت.
به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی شینهوا امروز -شنبه- گزارش داد که پس از مدفون شدن خانهای در روستایی در استان شانشی در شمال چین بر اثر ریزش خاک رس، پنج نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
بر اساس گزارش، اداره مدیریت بحران شانشی اعلام کرد که هر هشت نفری که در روستای هائویی، شهرستان هونگتونگ، در اثر ریزش زمین گرفتار شده بودند، پیدا شدهاند.
پنج نفر از این افراد هیچ نشانهای از حیات نداشتند، در حالی که سه نفر به بیمارستان منتقل شدند و در وضعیت پایداری قرار دارند.
مقامات اعلام کردند که حادثه ساعت ۶:۴۹ بعد از ظهر جمعه رخ داد و در پی آن یک ملک مسکون مدفون شد.
بر اساس اعلام مقامات محلی، بیش از ۵۵۰ نفر از نیروهای امدادی مستقر شدند.