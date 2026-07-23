به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو قرار است ظهر فردا یک نشست امنیتی محدود با حضور مقامات ارشد سیاسی و نظامی برگزار کند. جزئیاتی درباره دستور کار این جلسه منتشر نشده، اما رسانه‌های اسرائیلی آن را مرتبط با تحولات اخیر و افزایش تنش‌ها در منطقه ارزیابی کرده‌اند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد در حال بررسی اجرای حمله‌ای گسترده علیه ایران است؛ حمله‌ای که به گفته او می‌تواند از عملیات‌های پیشین نیز وسیع‌تر باشد.

ترامپ در گفت‌وگو با پایگاه «آکسیوس» مدعی شد به تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده و همه مقدمات این عملیات فراهم است. وی همچنین ادعا کرد در صورت درخواست واشنگتن، رژیم صهیونیستی به‌سرعت به این عملیات خواهد پیوست، هرچند آمریکا برای حمله به ایران به هیچ کشوری نیاز ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال اذعان کرد مشارکت اسرائیل در هرگونه حمله به ایران، این رژیم را در معرض پیامدها و واکنش احتمالی تهران قرار خواهد داد.

ترامپ همچنین مدعی شد ایران خواهان مذاکره است، اما در شرایط کنونی آمادگی دستیابی به توافق را ندارد.

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