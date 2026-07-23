توافق اعضای اتحادیه اروپا بر بیست‌‌ و یکمین بسته تحریمی روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که سفرای اتحادیه بر سر بیست و یکمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیده‌اند.

چهار دیپلمات اتحادیه اروپا امروز -پنجشنبه- اعلام کردند که سفرای اتحادیه در مورد بیست و یکمین بسته تحریم‌ها ضد روسی به توافق سیاسی رسیده‌اند.

دو دیپلمات اتحادیه اروپا گفتند که این بسته شامل توقف ۱۲ ماهه سقف قیمت نفت روسیه و همچنین معافیت یک ساله برای انتقال گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه به کشورهای ثالث با قابلیت تمدید خودکار است.

بر اساس گزارش، کار فنی روی بسته تحریم‌ها اکنون به پایان رسیده و رویه کتبی برای تصویب آن بعدازظهر پنجشنبه آغاز خواهد شد.

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