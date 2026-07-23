آمادهباش ارتش آمریکا؛ تجهیز بمبافکنهای دوربرد برای «عملیاتهای گسترده» در ایران
تجهیز بمبافکنهای دوربرد آمریکا برای «عملیات رزمی گسترده» علیه ایران و اعزام فوری صدها نیروی درمانی به پایگاههای اروپایی، گمانهزنیها درباره نزدیک شدن ایالات متحده به یک درگیری نظامی تمامعیار در خاورمیانه را به شدت تقویت کرده است.
به گزارش ایلنا، والاستریت ژورنال» روز پنجشنبه، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که طی روزهای اخیر، بیش از ۱۵۰ نیروی امدادی و کادر درمانی به مرکز پزشکی منطقهای «لاندشتول» در آلمان اعزام شدهاند. لاندشتول به عنوان اصلیترین مرکز درمانی برای رسیدگی به نظامیان آمریکایی مجروح در عملیاتهای خاورمیانه شناخته میشود و این جابهجایی نیرو، نشاندهنده آمادگی برای پذیرش تلفات احتمالی در جریان تنشهای جاری است.
این مقام مسئول در عین حال تأیید کرد که فرماندهی ارتش آمریکا در حال آمادهسازی ناوگان بمبافکنهای دوربرد خود برای انجام عملیاتهای رزمی در مقیاس بزرگ است. بر اساس این گزارش، آمادهسازی بمبافکنهای راهبردی مدل «بی-۱» (B-1) که در حال حاضر در پایگاههای بریتانیا مستقر هستند، در رأس اقدامات عملیاتی قرار دارد.
تحلیلگران نظامی این تحرکات را نشانهای از تغییر سطح آمادگی نیروهای آمریکایی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ورود به عملیاتهای هوایی گسترده در صورت بروز درگیریهای احتمالی میدانند.