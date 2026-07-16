وزیر خارجه اوکراین:
مذاکرات احتمالی زلنسکی و پوتین میتواند در ترکیه برگزار شود
وزیر خارجه اوکراین گفت که ترکیه میتواند میزبان مذاکرات احتمالی میان روسای جمهور اوکراین و روسیه باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، امروز -پنجشنبه- گفت که مذاکرات احتمالی بین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میتواند در ترکیه برگزار شود.
سیبیها در یک کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در کییف گفت: «ما اعلام میکنیم که مذاکرات، به ویژه دیدار احتمالی بین رئیس جمهور زلنسکی و پوتین، میتواند در ترکیه برگزار شود».
سیبیها اشاره کرد که مذاکرات مستقیم در بالاترین سطح میتواند به پیشبرد تلاشها برای پایان دادن به جنگ کمک کند.
وی اظهار داشت: «من معتقدم که فقط اجلاس رهبران میتواند به روند صلح شتاب جدیدی ببخشد».
وزیر خارجه اوکراین افزود: «ما به عنوان اوکراین، آماده آتشبس هستیم».