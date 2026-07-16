به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، امروز -پنجشنبه- گفت که مذاکرات احتمالی بین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می‌تواند در ترکیه برگزار شود.

سیبیها در یک کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در کی‌یف گفت: «ما اعلام می‌کنیم که مذاکرات، به ویژه دیدار احتمالی بین رئیس جمهور زلنسکی و پوتین، می‌تواند در ترکیه برگزار شود».

سیبیها اشاره کرد که مذاکرات مستقیم در بالاترین سطح می‌تواند به پیشبرد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ کمک کند.

وی اظهار داشت: «من معتقدم که فقط اجلاس رهبران می‌تواند به روند صلح شتاب جدیدی ببخشد».

وزیر خارجه اوکراین افزود: «ما به عنوان اوکراین، آماده آتش‌بس هستیم».

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