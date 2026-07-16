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«بستن باب‌المندب»؛ ادعای تلگراف درباره گشوده شدن جبهه‌ای جدید در حمایت از ایران

«بستن باب‌المندب»؛ ادعای تلگراف درباره گشوده شدن جبهه‌ای جدید در حمایت از ایران
کد خبر : 1813988
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روزنامه تلگراف به نقل از منابع یمنی مدعی شد انصارالله در حال برنامه‌ریزی برای تسلط بر تنگه باب‌المندب است؛ اقدامی که به ادعای این روزنامه، می‌تواند فصل تازه‌ای از تنش‌های منطقه‌ای را رقم بزند.

به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی به نقل از منابع یمنی مدعی شد جنبش انصارالله یمن در حال برنامه‌ریزی برای کنترل تنگه راهبردی باب‌المندب است؛ آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان به شمار می‌رود.

این روزنامه مدعی است انصارالله، که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متحدان منطقه‌ای ایران یاد می‌شود، در ماه‌های اخیر به‌تدریج دامنه نفوذ خود را به منطقه شاخ آفریقا گسترش داده و همزمان در حال تقویت ارتباط با گروه مسلح «الشباب» سومالی است.

منابع مورد استناد این روزنامه ادعا کرده‌اند هدف از این همکاری، ایجاد امکان تسلط بر دو سوی تنگه باب‌المندب و فراهم کردن شرایط برای بستن این گذرگاه دریایی در صورت تصمیم ایران است. این منابع همچنین مدعی شدند انصارالله فناوری ساخت و به‌کارگیری پهپادها را در اختیار گروه الشباب قرار داده است.

باب‌المندب از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهبردی جهان به شمار می‌رود و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد تجارت دریایی جهان از این مسیر عبور می‌کند. این تنگه، دریای سرخ را به خلیج عدن و کانال سوئز متصل می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند زنجیره تجارت جهانی را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

تلگراف در ادامه مدعی شده است ایران به دنبال ایجاد اهرم فشاری در باب‌المندب، مشابه نقشی است که تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای ایفا می‌کند؛ موضوعی که به ادعای این روزنامه، می‌تواند قدرت چانه‌زنی تهران در برابر آمریکا و متحدانش را افزایش دهد.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد بسته شدن احتمالی باب‌المندب، کشتی‌های تجاری را ناچار خواهد کرد مسیر طولانی‌تری را از جنوب قاره آفریقا طی کنند؛ اتفاقی که علاوه بر افزایش زمان حمل‌ونقل، هزینه تجارت و قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی را نیز افزایش خواهد داد.

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