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«ساعت صفر» برای هاوانا؟ تایمز از احتمال حمله آمریکا به کوبا پس از جام جهانی نوشت

«ساعت صفر» برای هاوانا؟ تایمز از احتمال حمله آمریکا به کوبا پس از جام جهانی نوشت
کد خبر : 1813985
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همزمان با تشدید بحران داخلی کوبا و افزایش فشارهای غرب، روزنامه تایمز مدعی شد دولت ترامپ زمان اجرای مرحله جدیدی از سیاست‌های خود علیه هاوانا را به بعد از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ موکول کرده است؛ مرحله‌ای که احتمال اقدام نظامی نیز در آن مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی «تایمز» در گزارشی مدعی شد دولت دونالد ترامپ اجرای سناریوی جدید خود علیه کوبا را به پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ موکول کرده است؛ تصمیمی که به نوشته این روزنامه، با هدف جلوگیری از تحت‌الشعاع قرار گرفتن این رویداد جهانی و همچنین کسب امتیاز سیاسی برای جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره اتخاذ شده است.

این گزارش می‌افزاید کاخ سفید در ماه‌های گذشته تلاش کرده با تشدید فشارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی، زمینه را برای افزایش فشار بر دولت کوبا فراهم کند و اکنون با پایان مسابقات جام جهانی، احتمال ورود این سیاست به مرحله‌ای تهاجمی‌تر افزایش یافته است.

به نوشته تایمز، دولت ترامپ تجربه تحولات اخیر ونزوئلا را الگویی موفق می‌داند و درصدد است با ترکیبی از تحریم‌های اقتصادی، انزوای سیاسی، پیگرد قضایی مقامات کوبایی و در نهایت احتمال یک عملیات نظامی محدود، دولت هاوانا را وادار به عقب‌نشینی کند.

این گزارش همچنین به تشدید بحران داخلی کوبا اشاره کرده و می‌نویسد فروپاشی بخشی از شبکه برق، کمبود شدید سوخت، دارو و کالاهای اساسی و افزایش اعتراضات مردمی، این کشور را در یکی از دشوارترین شرایط سال‌های اخیر قرار داده است.

در همین حال، فشارهای اتحادیه اروپا بر کوبا نیز رو به افزایش است. پارلمان اروپا اخیرا با تصویب قطعنامه‌ای از تشدید برخورد با دولت هاوانا حمایت کرده و خواستار بازنگری در توافق همکاری با این کشور شده است؛ موضوعی که به اعتقاد ناظران، انزوای بین‌المللی کوبا را بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.

با این حال، گزارش تایمز بر پایه تحلیل و ارزیابی‌های رسانه‌ای تدوین شده و تاکنون هیچ مقام آمریکایی از وجود برنامه‌ای برای حمله نظامی به کوبا خبر نداده است.

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