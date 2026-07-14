کتائب حزبالله عراق: در صورت ازسرگیری جنگ علیه ایران، بیدرنگ وارد میدان خواهیم شد
مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق با تأکید بر اینکه مشارکت نیروهای مقاومت در هرگونه جنگ جدید علیه ایران ریشه در باورهای اعتقادیمان دارد، اعلام کرد این گروهها در صورت وقوع چنین جنگی، فورا وارد عمل خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، امروز- سهشنبه- اعلام کرد در صورت آغاز دوباره جنگ علیه ایران، نیروهای مقاومت بدون درنگ و با قاطعیت وارد میدان خواهند شد.
وی در پیامی اعلام کرد که این موضع بر پایه یک «باور اعتقادی» اتخاذ شده و به گفته او، جای هیچگونه مصالحه یا عقبنشینی در آن وجود ندارد.
العساف با اشاره به تحولات منطقه، از مواضع و اقدامات جنبش انصارالله یمن حمایت کرد و در عین حال، برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به دلیل رویکردشان در قبال تحولات منطقه مورد انتقاد قرار داد.
وی همچنین هشدار داد که آنچه «سرکوب پیروان اهلبیت در پادشاهیهای خلیجفارس» خواند، بیپاسخ نخواهد ماند.
مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق در بخش دیگری از اظهارات خود، خواستار ادامه مبارزه با فساد در عراق شد و تأکید کرد این روند باید همه نهادهای دولتی را بدون استثنا در بر بگیرد و به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی تبدیل نشود.