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اتحادیه اروپا به دنبال کاهش روابط تجاری با شهرک‌های صهیونیست نشین

اتحادیه اروپا به دنبال کاهش روابط تجاری با شهرک‌های صهیونیست نشین
کد خبر : 1813162
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای عضو این اتحادیه به فعالیت برای محدود کردن تجارت با شهرک‌‌‌های رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که  این اتحادیه به سفرای کشورهای عضو دستور داده است تا به کار بر روی محدودیت‌هایی که تجارت با شهرک‌های صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد، ادامه دهند.

وی اظهار داشت: «این گزینه‌ها شامل اعمال ممنوعیت کامل یا جزئی واردات محصولات تولید شده در شهرک‌ها، تشدید قوانین صدور مجوز صادرات و اعمال تعرفه‌ها می‌شود».

این مقام ارشد اروپایی افزود: «این گزینه‌ها علیه اسرائیل نیست، بلکه علیه شهرک‌هایی است که راه حل دو کشور را تضعیف می‌کنند».

 

 

 

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