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ترامپ: رسیدن به توافق با ایران ممکن است

ترامپ: رسیدن به توافق با ایران ممکن است
کد خبر : 1812897
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رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که حملات ارتش این کشور به ایران برای سومین شب متوالی ادامه دارد، مدعی شد که دستیابی به توافق با تهران همچنان «ممکن» است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ بامداد امروز- سه‌شنبه- در گفت‌وگو با برنامه «هیو هیوئت شو» با تکرار ادعاهای خود علیه ایران گفت: «ایرانی‌ها توافق را امضا کردند، اما بعد آن را نقض کردند.»

وی همچنین با طرح ادعاهایی درباره نتایج حملات آمریکا مدعی شد: «۹۸ درصد از توان موشکی ایران را نابود کرده‌ایم، توان دریایی این کشور را از بین برده و فرماندهان رده اول و دوم آن را کشته‌ایم.»

ترامپ در ادامه با اشاره به تنگه هرمز اظهار داشت: «هرمز باز خواهد ماند و می‌خواهم هزینه حفاظت از کشورهایی را که در این تنگه از آنها حمایت می‌کنیم، پس بگیریم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با دفاع از سیاست فشار حداکثری علیه ایران مدعی شد: «محاصره حتی از حملات نظامی هم مؤثرتر بود، اما ترکیب این دو نتیجه مطلوب را به همراه دارد. اگر ایران را بمباران نمی‌کردیم، به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.»

ترامپ پیش از این نیز با تهدید ایران به تداوم حملات نظامی، مدعی شده بود که تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی این کشور، از جمله مراکز واقع در زیر کوه‌ها، در فهرست اهداف آمریکا قرار دارند.

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