خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ ازسرگیری جنگ با ایران را رسما به کنگره اطلاع داد

ترامپ ازسرگیری جنگ با ایران را رسما به کنگره اطلاع داد
کد خبر : 1812821
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» گزارش داد دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی به کنگره آمریکا، از ازسرگیری درگیری‌ها با ایران خبر داده و اعلام کرده است نیروهای آمریکایی هفتم ژوئیه حملاتی را در داخل ایران انجام داده‌اند.

به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز تصریح کرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به‌صورت رسمی کنگره این کشور را از ازسرگیری درگیری‌ها با ایران مطلع کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در نامه خود به کنگره اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی در هفتم ژوئیه (۱۶ تیر) حملاتی را در داخل ایران انجام داده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در این نامه مدعی شده است این حملات در چارچوب «اقدامات دفاعی» نیروهای آمریکایی انجام شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده بود محاصره دریایی بنادر ایران از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و تمامی کشتی‌ها را در بر خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل