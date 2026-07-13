ترامپ ازسرگیری جنگ با ایران را رسما به کنگره اطلاع داد

به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز تصریح کرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به‌صورت رسمی کنگره این کشور را از ازسرگیری درگیری‌ها با ایران مطلع کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در نامه خود به کنگره اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی در هفتم ژوئیه (۱۶ تیر) حملاتی را در داخل ایران انجام داده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در این نامه مدعی شده است این حملات در چارچوب «اقدامات دفاعی» نیروهای آمریکایی انجام شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده بود محاصره دریایی بنادر ایران از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و تمامی کشتی‌ها را در بر خواهد گرفت.