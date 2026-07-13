اروپا اقدام تجاری علیه اسرائیل را بررسی میکند
وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اقدامات جدید برای کنترل تجارت با شهرکهای اسرائیلی را بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، به گفته دیپلماتها و مقامات، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز -دوشنبه- بررسی خواهند کرد که آیا حمایت کافی برای اقدامات جدید جهت مهار تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی وجود دارد یا خیر.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و یک مقام اروپایی گفتند که این بحث بر اساس یک سند محرمانه کمیسیون اروپا خواهد بود که سه گزینه مختلف یعنی یک سیستم صدور مجوز واردات، تعرفههای بازدارنده یا ممنوعیت را مطرح میکند.
اتحادیه اروپا مدتهاست که به دلیل اختلافات عمیق و دیرینه بین ۲۷ کشور عضو خود، به ویژه در مورد درگیری رژیم صهیونیستی و فلسطین، در تصمیمگیریهای مهم در مورد سیاست خاورمیانه با مشکل مواجه بوده است.
اما فشار از سوی دولتهای عضو برای اقدام در مورد شهرکها در ماههای اخیر به دلیل افزایش خشونت توسط شهرکنشینان اسرائیلی و ناامیدی از دولت بنیامین، نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، که شهرکها را گسترش داده است، افزایش یافته است.