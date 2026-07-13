به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هم‌زمان با دهمین سالگرد صدور رأی دادگاه دائمی داوری درباره اختلافات دریای جنوبی چین، ایالات متحده، ژاپن، فیلیپین و ۱۱ کشور دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، بار دیگر ادعاهای ارضی پکن در این منطقه را رد کردند.

در این بیانیه تأکید شده است که رأی صادرشده از سوی دادگاه دائمی داوری در سال ۲۰۱۶، یک حکم نهایی، الزام‌آور و تعیین‌کننده در اختلاف میان چین و فیلیپین است و ادعاهای گسترده چین بر بخش‌های وسیعی از دریای جنوبی چین، هیچ مبنای حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل ندارد.

این پرونده پس از آن شکل گرفت که فیلیپین در سال ۲۰۱۶ شکایتی را علیه چین به دادگاه دائمی داوری ارائه کرد و این دادگاه در نهایت به نفع مانیل رأی داد؛ حکمی که پکن از همان ابتدا آن را نپذیرفت و همچنان آن را فاقد اعتبار می‌داند.

در سال‌های اخیر، دریای جنوبی چین بارها صحنه رویارویی و تنش میان نیروهای دریایی چین و فیلیپین بوده است. مانیل بارها پکن را به انجام مانورهای خطرناک و ورود به منطقه انحصاری اقتصادی خود متهم کرده است.

علاوه بر آمریکا، ژاپن و فیلیپین، کشورهای استرالیا، انگلیس، کانادا، استونی، آلمان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، نیوزیلند، رومانی و اسلوونی نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.

در مقابل، وزارت خارجه چین با رد این بیانیه، بار دیگر بر ادعاهای حاکمیتی پکن بر دریای جنوبی چین تأکید کرد و مدعی شد افزایش حضور و فعالیت‌های نظامی قدرت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا، عامل اصلی تشدید تنش‌ها در این منطقه است.

این وزارتخانه همچنین رأی دادگاه دائمی داوری را «باطل، غیرقانونی و فاقد هرگونه اعتبار و اثر حقوقی» توصیف کرد و از کشورهای دخیل خواست به حقوق دریایی و سرزمینی چین احترام بگذارند و از اقداماتی که به گفته پکن موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شود، خودداری کنند.

وزارت خارجه چین همچنین اعلام کرد در اعتراض به اظهارات اخیر وزیر خارجه ژاپن و مشارکت توکیو در بیانیه مشترک، کاردار سفارت ژاپن در پکن را احضار کرده و هشدار داده است که به آنچه «اقدامات تحریک‌آمیز ژاپن» خواند، «قاطعانه و با قدرت» پاسخ خواهد داد. پکن همچنین نسبت به برخی مسائل، از جمله موضوع تایوان، شکایت رسمی خود را به دولت ژاپن ابلاغ کرده است.