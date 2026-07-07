ترامپ: ترکیه به خاطر من وارد جنگ ایران علیه اسرائیل نشد!

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا، در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ادعا کرد: «ترکیه می‌توانست وارد جنگ در کنار ایران شود، اما من مانع این اتفاق شدم.»

وی با اشاره به روابط ترکیه با ایران گفت: «ترکیه ایران را به‌خوبی می‌شناسد و از مشکلات مرتبط با ایران آگاه است. آن‌ها می‌توانستند به درگیری بپیوندند.»

رئیس‌جمهور آمریکا سپس با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره روابط آنکارا و رژیم صهیونیستی افزود: «می‌شنوید که مردم درباره روابط ترکیه با اسرائیل صحبت می‌کنند. ترکیه می‌توانست وارد این جنگ شود. ما درباره کشوری با توان نظامی بسیار بالا صحبت می‌کنیم، اما آن‌ها این کار را نکردند. شاید به‌خاطر من این کار را نکردند، اما بدون تردید این توانایی را داشتند که به طرف مقابل بپیوندند.»

ترامپ این اظهارات را در جریان سفر رسمی خود به آنکارا و در حاشیه سی‌وششمین نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مطرح کرد؛ نشستی که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود. این دومین بار است که ترکیه پس از برگزاری اجلاس استانبول در سال ۲۰۰۴، میزبان نشست سران ناتو می‌شود.

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