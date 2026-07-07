به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز- سه‌شنبه- در بازدید از پایگاه دریایی حیفا و پس از دریافت گزارشی از فرماندهان نیروی دریایی این رژیم مدعی شد: «هدف ما تضمین امنیت مسیرهای دریایی و آزادی تجارت دریایی است.» او جزئیاتی از نحوه تحقق این هدف ارائه نکرد، اما سخنانش از احتمال توسل تل‌آویو به گزینه نظامی حکایت دارد.

این اظهارات همزمان با اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس درباره حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز طی ۲۴ ساعت گذشته مطرح شد. ایران پیش‌تر هشدار داده بود کشتی‌هایی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور کنند، ممکن است هدف قرار گیرند. این آبراه راهبردی در ماه‌های اخیر نیز به دنبال جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بارها صحنه تنش‌های امنیتی بوده است.

از سوی دیگر، جنبش انصارالله یمن بارها تأکید کرده است در پاسخ به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا عازم بنادر این رژیم را در دریای سرخ و دیگر مسیرهای دریایی هدف قرار می‌دهد.

نتانیاهو همچنین امروز در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» اظهار داشت که با وجود برخی اختلاف‌نظرها با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره ایران، دو طرف در «مسائل اصلی» مربوط به این پرونده هم‌نظر هستند.

نتانیاهو گفت: «هنوز برای گمانه‌زنی درباره آنچه در قبال ایران رخ خواهد داد، زود است.»

نتانیاهو همچنین با انتقاد از احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا به ترکیه، مدعی شد چنین اقدامی «توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم می‌زند»، زیرا به گفته او، آنکارا «جاه‌طلبی‌های تهاجمی» دارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ در دیدار با رجب طیب اردوغان اعلام کرد واشنگتن احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه را بررسی خواهد کرد.

انتهای پیام/