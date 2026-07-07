به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- سه‌شنبه- پیش از آغاز نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، با استقبال رسمی و باشکوهی در آنکارا روبه‌رو شد؛ مراسمی که بازتابی از روابط نزدیک او با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، توصیف شده است.

در این مراسم، برخلاف عرف رایج تشریفات دیپلماتیک که از فرش قرمز استفاده می‌شود، از فرشی به رنگ آبی فیروزه‌ای بهره گرفته شد؛ رنگی که ریشه در یکی از سنت‌های دیرینه تشریفاتی ترکیه دارد.

ترامپ پس از ورود به پایگاه هوایی «اتیمسگوت» در آنکارا، از میان گارد احترام ارتش ترکیه عبور کرد. رجب طیب اردوغان نیز در ابتدای باند فرودگاه از او استقبال کرد؛ حضوری که نشان‌دهنده روابط نزدیک دو رئیس‌جمهور است. ترامپ در سال‌های گذشته بارها اردوغان را «دوست» خود خوانده است.

کاخ سفید اعلام کرد که در مراسم استقبال از ترامپ، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق، مت ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، و همچنین ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، حضور داشتند.

قرار است نشست سالانه سران ناتو از روز سه‌شنبه در آنکارا با حضور رهبران کشورهای عضو آغاز شود. محورهای اصلی این نشست شامل افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی، بررسی قراردادهای جدید تسلیحاتی، ادامه حمایت از اوکراین و گفت‌وگو درباره سازوکارهای تقسیم مسئولیت و هزینه‌ها میان اعضای این پیمان خواهد بود.

انتهای پیام/