به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، گفت که این کشور به هدف خود در میدان نبرد برای تصرف کامل چهار منطقه اوکراین ادامه خواهد داد و آنچه را که پیشنهاد جدید اوکراین برای مهار خصومت‌ها در جنگ خواند را کرد.

پوتین، در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه، گفت که این کشور باید ظرفیت دفاع هوایی خود را برای مقابله با حملات پهپادی شدید اوکراین که عمدتا صنعت نفت این کشور را هدف قرار داده‌اند، تقویت کند.

وی اشاره کرد که در مقابله با مشکلات تامین سوخت مرتبط با حملات اوکراین به خوبی عمل می‌کند.

پوتین پیش از این در روز یکشنبه در جلسه‌ای در کرملین با وزرای دولت و سایر مقامات اذعان کرد که این حملات باعث کمبود سوخت در مناطق مختلف شده، اما روسیه در حال رسیدگی به آنها است.

رئیس کرملین در مصاحبه تلویزیونی خود گفت که اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات دوربرد را به عنوان گامی به سوی صلح ارائه کرده اما مسکو آن را وسیله‌ای برای کاهش فشار بر نیروهای کی‌یف در امتداد خط مقدم ۱هزار و ۲۵۰ کیلومتری کیلومتری دو طرف می‌داند و با آناز هدف خود منحرف نمی‌شود.

رهبر روسیه افزود: «روشن است که چرا این پیشنهاد مطرح می‌شود، زیرا حملات متقابل ما در عمق خاک اوکراین بسیار قوی‌تر، تأثیرگذارتر و صادقانه بگویم، مخرب‌تر است.با توجه به کمبود فاجعه‌بار پرسنل، نیروهای مسلح اوکراین ظاهرا معتقدند که این می‌تواند نجات آنها باشد. اما نجات رژیم کی‌یف بخشی از برنامه‌های ما نیست».

انتهای پیام/