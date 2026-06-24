تلآویو علیه تفاهم واشنگتن و تهران؛ وزیر اسرائیلی از تقابل قریبالوقوع با آمریکا خبر داد
یک وزیر کابینه رژیم صهیونیستی با انتقاد از تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن، مدعی شد که آمریکا در آینده نزدیک در برابر اسرائیل قرار خواهد گرفت و توافق با ایران نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه ممکن است زمینهساز دور جدیدی از تنشها شود.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی، امروز- چهارشنبه- با انتقاد از تفاهم اخیر میان آمریکا و ایران، از احتمال بروز اختلافات جدی میان واشنگتن و تلآویو در آینده نزدیک سخن گفت.
زوهار در جریان کنفرانس حکومت محلی در تلآویو اظهار داشت: «رفتار کنونی آمریکا در قبال پرونده ایران مناسب نیست». او گفت که ایالات متحده بهزودی خود را در موقعیتی خواهد یافت که در برابر اسرائیل قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به گزینههای احتمالی رژیم صهیونیستی در قبال ایران ادعا کرد که واکنش اسرائیل به آمریکا لزوما تابع تصمیمات واشنگتن نخواهد بود و ملاحظات امنیتی اسرائیل تعیینکننده هرگونه اقدام آینده خواهد بود.
این وزیر اسرائیلی در ادامه مدعی شد که تفاهم میان آمریکا و ایران قادر به حل مسئله برنامه هستهای ایران نیست و «مرحله جنگ» زودتر از آنچه تصور میشود بازخواهد گشت.
اظهارات زوهار در حالی مطرح میشود که انتقادها در محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به توافق و تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو به افزایش است. مقامهای اسرائیلی مدعیاند که این تفاهم نمیتواند مانع پیشرفت برنامه هستهای ایران شود، در حالی که دولت آمریکا آن را گامی برای مهار تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها در منطقه میداند.
در همین راستا، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نیز هفته گذشته از مواضع برخی اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و گفت اگر در دولت اسرائیل حضور داشت، «تنها متحد قدرتمند باقیمانده خود در جهان» را هدف حملات سیاسی قرار نمیداد.
تهران و واشنگتن ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ یک یادداشت تفاهم امضا کردند و چند روز بعد مذاکراتی را در سوئیس با میانجیگری قطر و پاکستان برای دستیابی به توافقی جامع آغاز کردند؛ مذاکراتی که با هدف پایان دادن به جنگ و بررسی موضوعاتی از جمله رفع تحریمها، پرونده هستهای، امنیت منطقه و بازسازی مناطق آسیبدیده دنبال میشود.