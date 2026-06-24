«هلال اقتصادی سنی»؛ دلیل تازه نگرانی اسرائیل از نزدیکی ترکیه و عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، دولت راست‌گرای رژیم صهیونیستی به‌صورت پشت‌پرده و از طریق رایزنی‌های فشرده با مقام‌های آمریکایی، کارزار گسترده‌ای را برای جلوگیری از اجرای پروژه راهبردی مشترک میان ترکیه و عربستان سعودی آغاز کرده است.

این پروژه شامل ایجاد یک کریدور زمینی برای انتقال کالا، صادرات، واردات و همچنین جابه‌جایی مسافر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، از طریق عربستان سعودی، اردن و سوریه به ترکیه و سپس اروپا است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

منابعی در واشنگتن مدعی‌اند که چهره‌های نزدیک به جریان حاکم در تل‌آویو طی هفته‌های اخیر تماس‌های گسترده‌ای با مشاوران دولت آمریکا برقرار کرده‌اند تا واشنگتن را به مداخله برای متوقف کردن این طرح ترغیب کنند. به گفته این منابع، محافل صهیونیستی معتقدند اجرای این کریدور می‌تواند به منافع اقتصادی اسرائیل و برخی شرکای آمریکا، به‌ویژه هند، آسیب وارد کند.

برخی محافل اسرائیلی همچنین نسبت به شکل‌گیری یک همگرایی اقتصادی میان کشورهای مهم منطقه ابراز نگرانی کرده و بر این باورند که چنین روندی می‌تواند موقعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی را تضعیف کند. بر اساس این ارزیابی‌ها، توسعه این مسیر زمینی ممکن است از اهمیت بندر حیفا بکاهد و بر طرح‌های حمل‌ونقلی مورد حمایت آمریکا، هند و امارات تأثیر منفی بگذارد.

گزارش‌ها حاکی است که فشار لابی‌های حامی اسرائیل در کنگره و محافل نزدیک به حزب جمهوری‌خواه آمریکا علیه این پروژه در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. گفته می‌شود در برخی مکاتبات و پیام‌های ارسال‌شده به اعضای کنگره، نسبت به پیامدهای راهبردی این طرح هشدار داده شده و از آن به‌عنوان اقدامی مغایر با منافع اسرائیل و آمریکا یاد شده است.

این در حالی است که پروژه مشترک ترکیه و عربستان به گفته ناظران، از مرحله ایده فراتر رفته و دو طرف در آستانه امضای مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و تفاهم‌نامه‌های اجرایی قرار دارند؛ موضوعی که نگرانی‌ها در تل‌آویو را بیش از پیش افزایش داده است.

انتهای پیام/