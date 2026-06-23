به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ نخست‌وزیر اوکراین به لهستان می‌رود.

«یولیا سویریدنکو»، نخست وزیر اوکراین، این هفته در بحبوحه تشدید تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور بر سر نام یک واحد نظامی اوکراینی، ریاست هیئتی را در کنفرانس بزرگ بازسازی در لهستان بر عهده خواهد داشت.

سویریدنکو گفت: «هیئت اوکراینی در این کنفرانس شامل نمایندگانی از کسب و کارهای اوکراینی، روسای شرکت‌های دولتی، نمایندگان جوامع ما از سراسر کشور و البته مقامات دولتی و اعضای پارلمان خواهد بود.»

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