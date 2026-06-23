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نیروهای بسیج عمومی یمن: آرمان فلسطین همچنان قطب‌نمای همه نیروهای آزاد است

نیروهای بسیج عمومی یمن: آرمان فلسطین همچنان قطب‌نمای همه نیروهای آزاد است
کد خبر : 1803415
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نیروهای بسیج عمومی یمن در بیانیه‌ای «موضع قاطع و اصولی خود» را در حمایت از مردم فلسطین تکرار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای بسیج عمومی یمن در بیانیه‌ای «موضع قاطع و اصولی خود» را در حمایت از مردم فلسطین تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری صبا، این نیروها اعلام کردند: «آرمان فلسطین همچنان قطب‌نمای همه نیروهای آزاد، و در رأس آنها محور جهاد و مقاومت است و رژیم صهیونیستی باید بداند و درک کند که ما تجزیه نبرد را نمی‌پذیریم.»

همچنین از «پیروزی‌های بزرگ» ایران علیه آمریکا و اسرائیل تقدیر شد.

 

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