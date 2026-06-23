ادعای تازه ترامپ درباره داراییهای ایران
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد داراییهای مسدودشده ایران که در چارچوب توافق اخیر آزاد میشود، تنها برای خرید مواد غذایی و محصولات کشاورزی از ایالات متحده، هزینه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد داراییهای بلوکهشده ایران که بر اساس توافق اخیر میان تهران و واشنگتن آزاد میشود، تنها برای تأمین کالاهای غذایی و خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد.
ترامپ با بیان اینکه ایران باید از این منابع مالی برای تأمین نیازهای مردم خود استفاده کند، مدعی شد: «پولهای آزادشده صرفا برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی به کار گرفته خواهد شد.» وی همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا بر نحوه هزینهکرد این منابع نظارت خواهد داشت.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود، عملکرد ایران در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را مثبت ارزیابی کرد و گفت این آبراه راهبردی بهطور کامل باز است و صادرات و انتقال نفت از آن بدون مشکل در جریان است.
ترامپ همچنین مدعی شد حجم انتقال نفت از این مسیر نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی بار دیگر با تکرار مواضع همیشگی واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران، تاکید کرد که تهران «هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
رئیسجمهور آمریکا در عین حال نسبت به اجرای توافق هشدار داد و مدعی شد در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، واشنگتن اقدامات لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.