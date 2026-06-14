چرا اسرائیل در این مقطع زمانی ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد؟

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در حالی که فضای منطقه تحت تاثیر مذاکرات فشرده میان ایران و آمریکا قرار دارد، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت واکنش‌ها و تحلیل‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.

عادل شدید، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، در تحلیل این حمله سه محور اصلی را برای تبیین اهداف آن مطرح کرده است؛ نخست، تلاش برای بر هم زدن روند توافق در حال شکل‌گیری میان ایران و آمریکا، دوم، شکستن معادلات آتش‌بس و بازدارندگی در جبهه‌های منطقه‌ای، و سوم، مدیریت فشارهای داخلی فزاینده علیه بنیامین نتانیاهو.

وی تاکید کرده است که این حملات در زمانی انجام می‌شود که پیش‌نویس یک تفاهم میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است؛ تفاهمی که به گفته او شامل پرونده لبنان نیز می‌شود و از نگاه تل‌آویو می‌تواند موازنه منطقه‌ای را تغییر دهد.

بر اساس این تحلیل، رژیم صهیونیستی با این اقدام تلاش دارد مانع از تثبیت هرگونه معادله جدید امنیتی در منطقه شود و پیش از نهایی شدن توافق، «واقعیت میدانی» جدیدی را تحمیل کند.

در همین حال، حسن جونی، کارشناس نظامی نیز با اشاره به هدف قرار گرفتن مناطق مرکزی ضاحیه، این اقدام را «پیام آشکار قدرت‌نمایی» از سوی اسرائیل دانسته و گفته است که هدف، صرفا یک ترور مشخص نبوده، بلکه تغییر قواعد در لحظه حساس مذاکراتی بوده است.

وی افزود: تل‌آویو با این حمله تلاش دارد نشان دهد قادر است به عمق بیروت دسترسی داشته باشد و در عین حال معادلات بازدارندگی را به نفع خود بازتعریف کند.

این تحلیل‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان گزارش‌هایی از افزایش تنش در جبهه شمالی فلسطین اشغالی و صدور هشدارهای تخلیه برای ده‌ها روستا منتشر شده است.

تل‌آویو مدعی است حمله اخیر در پاسخ به اقدامات میدانی صورت گرفته، اما منابع لبنانی و برخی تحلیلگران این ادعا را تأیید نشده و فاقد پشتوانه عملیاتی مشخص می‌دانند.

کارشناسان معتقدند حمله به ضاحیه جنوبی در این مقطع زمانی، علاوه بر اهداف نظامی، حامل پیام‌های مستقیم سیاسی در ارتباط با مذاکرات منطقه‌ای و آینده توافقات احتمالی میان ایران و آمریکا بوده است.

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