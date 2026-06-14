سقوط یک هواپیمای نظامی در شمال غربی ایالات متحده

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک هواپیمای نظامی در شهرستان یاکیما، ایالت واشنگتن، در شمال غربی ایالات متحده سقوط کرد.

به گزارش فاکس نیوز، خلبان با موفقیت از هواپیما خارج شد و به بیمارستان منتقل شد.

علت حادثه هنوز مشخص نیست.

بنا به گزارش فاکس نیوز، این حادثه باعث آتش‌سوزی جنگل شد و امدادگران، ساکنان کمپ را در نزدیکی دریاچه ریمراک، نزدیک به محل وقوع حادثه، تخلیه کردند.

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