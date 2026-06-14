خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط یک هواپیمای نظامی در شمال غربی ایالات متحده

سقوط یک هواپیمای نظامی در شمال غربی ایالات متحده
کد خبر : 1798723
لینک کوتاه کپی شد.

یک هواپیمای نظامی در شهرستان یاکیما، ایالت واشنگتن، در شمال غربی ایالات متحده سقوط کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک هواپیمای نظامی در شهرستان یاکیما، ایالت واشنگتن، در شمال غربی ایالات متحده سقوط کرد.

به گزارش فاکس نیوز، خلبان با موفقیت از هواپیما خارج شد و به بیمارستان منتقل شد.

علت حادثه هنوز مشخص نیست.

بنا به گزارش فاکس نیوز، این حادثه باعث آتش‌سوزی جنگل شد و امدادگران، ساکنان کمپ را در نزدیکی دریاچه ریمراک، نزدیک به محل وقوع حادثه، تخلیه کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی