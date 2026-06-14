به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پلیس سوئیس اعلام کرد که انتظار می‌رود حدود ۵۰ هزار معترض امروز -یکشنبه- در ژنو، سوئیس، پیش از برگزاری اجلاس گروه ۷ در تظاهراتی علیه نظام سرمایه‌داری ‌شرکت کنند.

به گفته پلیس، این اعتراض در ژنو برگزار می‌شود زیرا فرانسه از اعطای مجوز برای هرگونه تظاهرات در نزدیکی محل برگزاری اجلاس گروه ۷ خودداری کرده است.

فرودگاه ژنو قرار است فردا، دوشنبه، پذیرای رهبران و هیئت‌های نمایندگی باشد، زیرا نزدیک‌ترین فرودگاه به محل اجلاس است.

ژنو در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی اویان واقع شده است.

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