تظاهرات مخالفان سرمایهداری در ژنو همزمان با برگزاری اجلاس گروه ۷
پلیس سوئیس اعلام کرد که انتظار میرود حدود ۵۰ هزار معترض امروز -یکشنبه- در ژنو، سوئیس، پیش از برگزاری اجلاس گروه ۷ در تظاهراتی علیه نظام سرمایهداری شرکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پلیس سوئیس اعلام کرد که انتظار میرود حدود ۵۰ هزار معترض امروز -یکشنبه- در ژنو، سوئیس، پیش از برگزاری اجلاس گروه ۷ در تظاهراتی علیه نظام سرمایهداری شرکت کنند.
به گفته پلیس، این اعتراض در ژنو برگزار میشود زیرا فرانسه از اعطای مجوز برای هرگونه تظاهرات در نزدیکی محل برگزاری اجلاس گروه ۷ خودداری کرده است.
فرودگاه ژنو قرار است فردا، دوشنبه، پذیرای رهبران و هیئتهای نمایندگی باشد، زیرا نزدیکترین فرودگاه به محل اجلاس است.
ژنو در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی اویان واقع شده است.