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هشدار روسیه به لهستان

هشدار روسیه به لهستان
کد خبر : 1798693
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مدیر بخش کنسولی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو در پاسخ به هرگونه تجاوز به اموال دیپلماتیک خود در لهستان، از جمله ساختمان کنسولگری تعطیل‌شده در گدانسک، اقدامات شدیدی انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری نووستی، «الکسی کلیموف» مدیر بخش کنسولی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو در پاسخ به هرگونه تجاوز به اموال دیپلماتیک خود در لهستان، از جمله ساختمان کنسولگری تعطیل‌شده در گدانسک، اقدامات شدیدی انجام خواهد داد.

 این اظهارنظر از سوی مدیر بخش کنسولی وزارت خارجه روسیه در حالی مطرح شده که کنسولگری روسیه در گدانسک دسامبر گذشته با تصمیم ورشو فعالیت خود را متوقف کرد.

ساختمان کنسولگری متعلق به دولت روسیه است.

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